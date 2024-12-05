Кадыров заявил, что глава Следственного комитета РФ Бастрыкин и глава МВД Колокольцев «сидят не на своих местах»

CentralAsia (CA) - Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и главу МВД Владимира Колокольцева, заявив, что они «сидят не на своих местах».

«Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым — сидят не на своих местах», — сказал Кадыров во время своей прямой линии, комментируя дело чеченского подростка Муслима Мурдиева (цитата по «Грозный-информ»).

14-летнего Муслима Мурдиева обвиняют в грубом нарушении общественного порядка и применении насилия из-за драки в парке «Ходынское поле» в Москве. По его версии, он заступился за друга, на которого напал зачинщик драки. Происходящее было снято на телефон. Видео стало поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Мурдиева. По нему проходят еще четверо фигурантов, а сам подросток с декабря 2023 года сидит под домашним арестом.

Кадыров во время прямой линии заявил, что делом Мурдиева занимаются правозащитники, депутаты, сенаторы и он лично, а правоохранительные органы «не выполняют качественно задачи, поставленные перед ними президентом». 18 декабря Муслиму Мурдиеву предстоит очередной суд. «Его они не посадят, ничего с ним не сделают. Я сам лично со всеми разговаривал. Он скоро освободится», — заявил Кадыров.

Кроме того, Кадыров упомянул Колокольцева, критикуя подход к мигрантам. По его словам, глава МВД «дал команду: сейчас приезжих избивают, забирают, выгоняют». «Потом говорят, что с нами никто не хочет дружить. Почему мы потеряли Украину, Грузию? Почему натянутые отношения с другими государствами? Потому что люди не знают, что творится в государстве. Они не выезжают в регионы и не общаются с людьми», — добавил Кадыров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать слова Рамзана Кадырова о том, что правоохранительные органы «не выполняют качественно» поставленные задачи, а Александр Бастрыкин и Владимир Колокольцев «сидят не на своих местах».