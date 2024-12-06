Наурыз зарегистрирован от имени Монголии в Списке нематериального культурного наследия человечества

CentralAsia (MNG) -

Монголия успешно зарегистрировала наследие праздника Наурыз наряду с 12 другими странами в Репрезентативном списке нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, и таким образом 17-е наследие нашей страны вошло в международный список мировых ценностей.

16-е наследие Монголии – «Mongol nomad migration and its associated practices» (Миграция монгольских кочевников и связанные с ней практики).

Среди стран региона стоит отметить Монголию как страну, которая больше всех зарегистрировала объекты нематериального культурного наследия. Наша страна в 2008 году зарегистрировала в списке такой вид искусства, как уртын дуу (протяжное песнопение), и музыкальный инструмент моринхуур (наподобие скрипка), в 2009 году — свирель цуур, монгольское искусство сказаний в стихах тууль, танец биелгээ, в 2010 году — фестиваль «Наадам» и традицию песнопения хөөмэй (горловое песнопение), в 2011 году — жанр исполнения кюев на свирели лимбе.

источник: MiddleAsianNews

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