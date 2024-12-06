ИТ и услуги избавляют Монголию от многих традиционных стереотипов — Emerging Europe

CentralAsia (MNG) -

Экономический рост, обусловленный горнодобывающей промышленностью, начиная с 2023 года вывел Монголию в статус страны с уровнем дохода выше среднего, но, несмотря на этот сильный рост, необходима дальнейшая диверсификация экономики.

При обсуждении Монголии существует множество стереотипов, особенно в отношении ее кочевой скотоводческой культуры и обширных степных ландшафтов.

Однако эта богатая ресурсами страна в настоящее время переживает существенную трансформацию. Ее путь к диверсификации, технологическому прогрессу и устойчивому росту отражает стремления общества, балансирующего между глубоко укоренившейся культурной идентичностью и давлением — и, конечно, амбициями — глобализации.

Экономический рост, обусловленный горнодобывающей промышленностью с 2023 года, поднял страну до статуса страны с доходом выше среднего. Согласно последнему полугодовому экономическому обзору Всемирного банка, экономика Монголии, по прогнозам, вырастет на 5,3% в 2024 году и на 6,5% в 2025 году на фоне продолжающегося устойчивого производства горнодобывающей промышленности и внутреннего спроса.

Экономический рост оставался стабильным на уровне 5,7% в годовом исчислении в первой половине 2024 года, а последние высокочастотные данные указывают на сохранение динамики в третьем квартале.

Высокие показатели в значительной степени объясняются устойчивым ростом в горнодобывающей промышленности и транспортных услугах, несмотря на сокращение в сельскохозяйственном секторе, вызванное суровыми климатическими условиями.

Внутренний спрос был ключевым фактором роста, но оказывает давление на платежный баланс, поскольку импорт опережает доходы от экспорта сырьевых товаров.

Среднесрочный прогноз роста остается положительным, на уровне шести процентов в 2026–27 годах. После резкого роста добычи на золотомедном руднике Оюу Толгой в 2025 году прогнозируется умеренный объем добычи, при этом рост все больше будет обусловлен другими секторами, включая торговлю и другие услуги, а также сельское хозяйство. Тем не менее, горнодобывающая промышленность остается краеугольным камнем экономики Монголии, внося примерно 21,8% в ВВП.

Ожидается, что увеличение государственного потребления и инвестиций в рамках четырехлетнего плана действий правительства также ускорит рост.

Проблемы

Однако трансформация Монголии не лишена сложностей. Поскольку страна использует свои природные богатства и принимает цифровизацию, она сталкивается с двойными проблемами экономической зависимости и экологической уязвимости.

С геополитической точки зрения положение Монголии как относительно стабильной демократии, зажатой между двумя авторитарными гигантами — Китаем и Россией, — добавляет еще один уровень сложности в ее повествование.

Действительно, экономические перспективы сталкиваются с несколькими рисками ухудшения. Более высокие, чем ожидалось, бюджетные расходы могут усилить инфляционное давление и увеличить дефицит бюджета и текущего счета.

Изменение климата повышает риск более частых и серьезных стихийных бедствий, создавая значительные экономические риски для Монголии, особенно для бедных и уязвимых домохозяйств. Суровые климатические условия, такие как суровая зима 2023–2024 годов, известная как «дзуд», привели к гибели более 6,9 млн голов скота, что серьезно повлияло на сельскохозяйственный сектор и кочевых скотоводов.

Более медленный, чем ожидалось, глобальный рост тем временем может ослабить внешний спрос и снизить цены на ключевые экспортные товары. Эскалация геополитической напряженности может привести к росту цен на топливо, что приведет к более высокой импортной инфляции, увеличению издержек производства и увеличению импортных счетов.

«Хотя продолжающийся бум экспорта полезных ископаемых Монголии обеспечивает положительные макрофискальные результаты второй год подряд, поддержание этих достижений потребует осмотрительного макроэкономического управления», — говорит страновой менеджер Всемирного банка в Монголии Тэхён Ли.

«Продолжающаяся зависимость от горнодобывающей промышленности делает Монголию уязвимой для внешних потрясений, и структурные реформы для диверсификации экономики и повышения ее устойчивости остаются важными».

В последние годы Монголия отдавала приоритет цифровой трансформации, чтобы диверсифицировать свою экономику за пределы горнодобывающей промышленности. Создание Министерства цифрового развития и коммуникаций в 2022 году стало значительным шагом на пути к построению «цифровой нации».

Правительство приняло законы о защите личной информации, кибербезопасности и цифровых подписях, создав надежную правовую основу для цифрового прогресса. ￼

При некоторой помощи пионера электронного правительства Эстонии инициатива «e-Mongolia» является примером этого цифрового сдвига, предлагая более 800 государственных услуг в режиме онлайн, тем самым повышая прозрачность и эффективность правительства.

К январю 2024 года проникновение интернета в Монголии достигло 83,9 процента, с 2,91 миллиона пользователей, что указывает на значительную цифровую пользовательскую базу.

ИТ-сектор: решающее значение для диверсификации

По прогнозам Statista, в 2024 году рынок ИТ-услуг принесет доход примерно в 124,20 миллиона долларов США, с ожидаемым годовым темпом роста в 5,08 процента с 2024 по 2029 год, достигнув 159,20 миллиона долларов США к 2029 году.

Сегмент программного обеспечения также переживает значительный рост, и ожидается, что выручка достигнет 214,20 млн долларов США в 2024 году. Прогнозируется, что этот сектор будет расти с годовым темпом 8,62% в период с 2024 по 2029 год, достигнув объема рынка в 323,80 млн долларов США к 2029 году.

В основе ИТ-сектора Монголии лежит динамичная экосистема стартапов, способствующая инновациям и технологическому прогрессу. Среди известных стартапов — Chimege, специализирующийся на автоматическом распознавании речи и синтезе естественного голоса для языков с низкими ресурсами.

Chimege фокусируется на алтайской языковой семье, включая монгольский, казахский и киргизский. ИТ и услуги диверсифицируют Монголию, отходя от многих традиционных стереотипов

Их технология улучшает коммуникацию и доступность цифрового контента для носителей этих языков.

А еще есть World Plus, который предлагает интерактивный опыт глобального журнала на всех устройствах. World Plus служит динамичным цифровым газетным киоском, предлагая широкий спектр публикаций, чтобы держать пользователей в курсе мировых новостей и тенденций.

Anduud Lab тем временем является компанией по разработке программного обеспечения, занимающейся созданием платформ на основе искусственного интеллекта, которые расширяют возможности малых и средних предприятий (МСП) в их пути цифровой трансформации, повышая эффективность и операционную результативность.

Благодаря этим инновационным стартапам и поддерживающей политике правительства ИТ-сектор Монголии явно находится на восходящей, хотя и плавной, кривой.

Постоянные инвестиции в развитие талантов и инфраструктуру будут иметь ключевое значение для поддержания этого роста и обеспечения долгосрочного успеха сектора, а также для полной диверсификации экономики от горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства.

Прямые иностранные инвестиции

Иностранные инвестиции также могут помочь. Однако в настоящее время существуют барьеры для входа: в частности, иностранные инвесторы должны инвестировать минимум 100 000 долларов США — не проблема для крупных фирм, но огромная сумма для стартапов — чтобы основать предприятие. Напротив, монгольские инвесторы не сталкиваются с минимальными инвестициями, согласно данным Госдепартамента США.

Во-вторых, только совершеннолетние граждане Монголии могут владеть недвижимостью в форме земли. Кроме того, хотя иностранные инвесторы могут получить права пользования на лежащую в основе землю, эти права действуют в течение пяти лет с однократным пятилетним продлением. Правительство не налагает таких ограничений на своих граждан.

Однако есть и некоторые позитивные изменения. Монголия предлагает инвесторам «единое окно», которое предоставляет инвесторам услуги, связанные с визами, налогообложением, нотариальным заверением и регистрацией бизнеса.

Министерство экономики и развития Монголии, отвечающее за продвижение прямых иностранных инвестиций, также создало новую организацию по поддержке иностранных инвестиций и внешней торговли — Invest Mongolia.

По данным Macrotrends, прямые иностранные инвестиции в Монголию в 2023 году составили 2,25 млрд долларов США, что на 10,25% меньше, чем в 2022 году, и составляет около 11% от общего ВВП.

автор: Марек Гжегорчик — репортер журнала Emerging Europe

перевод: Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения