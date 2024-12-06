Rio Tinto повышает прогноз по производству меди в 2025 году в связи с ростом производства на месторождении Оюу-Толгой в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Австралийский горнодобывающий гигант Rio Tinto в среду прогнозирует более высокий консолидированный объем добычи меди в 2025 финансовом году, что обусловлено в первую очередь ожидаемым 50%-ным ростом добычи на своем предприятии Оюу-Толгой в Монголии в следующем году.

В то время как прибыль Rio Tinto в основном связана с железной рудой, горнодобывающая компания переключает внимание на медь, прогнозируя ежегодный рост на 3% с 2024 года за счет существующих проектов, которые включают не только рудник Oюу-Толгой, но и партнерские отношения с Codelco в Чили и First Quantum в Перу.

Горнодобывающая компания стремится достичь годового объема производства меди в 1 миллион метрических тонн к 2030 году, стремясь превратиться в крупного игрока в цепочке поставок чистой энергии, сосредоточившись на высококачественном сырье с низким уровнем выбросов, необходимом для преобразования энергии.

В недавней сделке на 6,7 млрд долларов Rio Tinto согласилась приобрести американскую компанию Arcadium Lithium, что является стратегическим шагом, призванным вывести компанию на позицию третьего по величине в мире производителя лития, что значительно увеличит ее присутствие в цепочке поставок аккумуляторов для электромобилей.

Крупнейший в мире производитель железной руды заявил, что ожидает, что производство меди в 2025 финансовом году составит от 780 000 тонн до 850 000 тонн по сравнению с 660 000–720 000 тонн, ожидаемыми в 2024 финансовом году.

источник: MiddleAsianNews

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