Президент ОАЭ и премьер-министр Монголии изучают пути укрепления двусторонних связей

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CentralAsia (MNG) - Президент Его Высочество шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян и премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай провели в четверг переговоры, направленные на укрепление двусторонних связей и расширение сотрудничества в областях развития, которые отвечают интересам обеих стран и их народов. Об этом сообщает GulfToday.

В ходе встречи, состоявшейся в Каср-эль-Шати в Абу-Даби, Его Высочество приветствовал премьер-министра Монголии, который находится с рабочим визитом в ОАЭ, вместе с сопровождающей его делегацией.

Шейх Мухаммед бин Заид передал свои приветствия президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа, пожелав ему здоровья и счастья. В ответ премьер-министр передал приветствия президента Монголии и наилучшие пожелания дальнейшего прогресса и процветания ОАЭ.

В ходе обсуждений были рассмотрены возможности развития двустороннего сотрудничества и взаимодействия, особенно в торговле, экономике, возобновляемых источниках энергии, инфраструктуре, борьбе с изменением климата, туризме и других областях.

Стороны также обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, подчеркнув важность региональных и международных усилий по содействию миру и стабильности на Ближнем Востоке и во всем мире.

Его Высочество отметил значительный прогресс в отношениях между ОАЭ и Монголией и подтвердил приверженность ОАЭ укреплению этих связей для достижения общих целей развития. Он указал на сотрудничество двух стран в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в которой ОАЭ имеет статус партнера по диалогу, а Монголия — статус наблюдателя, что отражает веру ОАЭ в важность многостороннего международного сотрудничества для достижения общих глобальных целей на благо всех.

Премьер-министр Монголии выразил свою признательность Его Высочеству шейху Мухаммеду бин Заиду за теплый прием. Он подтвердил приверженность Монголии укреплению связей с ОАЭ в различных секторах, опираясь на значительный прогресс, достигнутый в последние годы.

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