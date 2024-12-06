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Посол Монголии вручил верительные грамоты Его Величеству Королю Харальду V
// Tonje Røed, MFA

CentralAsia (MNG) -  Посол Монголии Его Превосходительство г-н Мөнх-Өлзий Цэрэндорж вручил верительные грамоты Его Величеству Королю Харальду V 5 декабря 2024 г.

Посол Мөнх-Өлзий Цэрэндорж передал приветствия Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа.

Харальд V — король Норвегии с 17 января 1991 года. Вступил на престол после кончины отца, Улафа V. Первый король Норвегии с именем «Харальд» с начала XII века, со времён Харальда IV.

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