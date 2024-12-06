Сирийские повстанцы захватили Хаму

CentralAsia (CA) - Сирийские повстанцы заявили, что в четверг вошли в город Хама. Правительственные войска президента Башара Асада сообщили об отступлении из ключевого города после интенсивных столкновений. Об этом пишет Би-Би-Си.

На прошлой неделе повстанцы заняли крупнейший город страны Алеппо и с тех пор продвигаются на юг к Дамаску из своего анклава в провинции Идлиб, заняв во вторник стратегические возвышенности к северу от Хамы.

Хама оставалась под контролем правительства на протяжении всей гражданской войны, которая началась в 2011 году с протестов против президента Башара Асада. Его падение вызовет шок в Дамаске и у российских и иранских союзников Асада, отмечает Reuters.

Хама — это треть пути от Алеппо до Дамаска, ее захват открывает дорогу к еще одному крупному городу Хомс, который находится на пересечении путей, соединяющих самые густонаселенные регионы Сирии.

В состав повстанческих сил, наступающих на Дамаск, входит поддерживаемая Турцией коалиция Сирийская национальная армия, которая удерживает полосу территории вдоль турецко-сирийской границы, сообщали источники среди повстанцев.

Россия и Иран сыграли решающую роль в успехе Асада в возвращении большей части сирийской территории и всех основных городов в 2015-2020 годах. Сейчас они снова обещают оказать поддержку.

«В зависимости от оценки ситуации уже можно будет говорить о той степени помощи, которая необходима для властей Сирии, чтобы справиться с боевиками и ликвидировать эту угрозу», — заявил в четверг представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в Москве «очень внимательно наблюдают» за тем, что происходит в Сирии.

США ранее заявляли, что никаким образом не причастны к внезапному наступлению исламистских повстанцев. По мнению Белого дома, условия для их прорыва были созданы правительством Асада, которое отказывалось «участвовать в политической процессе».

Крах проправительственных сил на севере Сирии в последнюю неделю подчеркивает проблемы, с которыми с тех пор столкнулся альянс Сирии, России и Ирана. Россия с февраля 2022 года сосредоточилась на войне в Украине, а ливанская «Хезболла», которая выступала мощной силой в сирийском конфликте, понесла тяжелые потери в своей собственной войне с Израилем.