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Макрон отправил правительство Франции в отставку
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Президент Франции Эмманюэль Макрон принял прошение премьер-министра Мишеля Барнье об отставке правительства после вынесенного парламентом вотума недоверия. Впервые в истории современной Франции премьер-министр провел в своей должности только три месяца.

«Сегодня премьер-министр подал президенту республики прошение об отставке своего правительства, которое он принял. Мишель Барнье вместе с членами правительства займется текущими делами до назначения нового правительства»,— говорится в сообщении Елисейского дворца.

4 декабря Национальная ассамблея Франции вынесла правительству Мишеля Барнье вотум недоверия: принятие соответствующей резолюции поддержал 331 депутат из 574. За два дня до этого премьер принял законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год, воспользовавшись ст. 49.3 конституции (позволяет принять закон в обход голосования в парламенте).

Эмманюэль Макрон назначил члена правой партии «Республиканцы» Мишеля Барнье на должность премьер-министра 5 сентября. Правительство Франции по итогам парламентских выборов не удавалось сформировать почти два месяца, так как ни одна из сил не получила большинства. Мишель Барнье пятый — после Эдуара Филиппа, Жана Кастекса, Элизабет Борн и Габриэля Атталя — премьер-министр за два президентских срока Эмманюэля Макрона. Кто займет его место, не сообщалось.

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