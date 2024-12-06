В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7, в штате ввели режим ЧП

CentralAsia (CA) - У побережья Северной Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7.

Как сообщила Геологическая служба США (USGS), эпицентр располагался в Атлантическом океане, примерно в 100 км юго-западнее города Ферндейл. Очаг сейсмической активности залегал на глубине порядка 10 км.

После сейсмической активности в континентальной части штата было зафиксировано более 30 подземных толчков, магнитуда одного из них составила 5,8. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

По данным сервиса Power Outage.us, в Калифорнии без электроэнергии остались более 12 тыс. потребителей.

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал документ о введении на территории штата режима чрезвычайного положения из-за землетрясения.

В размещенном в соцсети X сообщении Ньюсом написал, что экстренные меры позволят задействовать дополнительные ресурсы для ликвидации последствий стихийного бедствия. По словам губернатора Калифорнии, власти работают над тем, чтобы обеспечить должную безопасность жителей штата и своевременно информировать их о мерах предосторожности.