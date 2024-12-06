Токаев поговорил с Трампом по телефону
CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и избранный президент США Дональд Трамп поговорили по телефону.
Как сообщает пресс-служба Акорды, Токаев поздравил Трампа с избранием на пост президента США.
«Политики подтвердили взаимную приверженность интенсивному развитию стратегического партнерства в сфере торговли, инвестиций и ядерного нераспространения», - сообщили в пресс-службе.
Также Токаев изложил позицию Казахстана по наиболее актуальным вопросам международной повестки и договорился о регулярных контактах с Трампом для укрепления двустороннего сотрудничества.
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