Его Королевское Высочество наследный принц и премьер-министр Бахрейна встретился с премьер-министром Монголии

CentralAsia (MNG) - Его Королевское Высочество принц Салман бин Хамад Аль Халифа, наследный принц и премьер-министр, встретился 4 декабря с премьер-министром Монголии Его Превосходительством Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсраем во дворце Гудайбия.

Его Королевское Высочество принц Салман бин Хамад подчеркнул важность укрепления отношений между Бахрейном и Монголией, подтвердив приверженность Королевства развитию двусторонних связей для достижения общих устремлений.

Его Королевское Высочество подчеркнул взаимную приверженность укреплению сотрудничества между Бахрейном и Монголией в различных секторах, направленного на благо обеих стран и их народов.

В ходе встречи обсуждения были сосредоточены на расширении многосекторального сотрудничества, рассмотрении последних региональных и международных событий и изучении вопросов, представляющих общий интерес.

Со своей стороны, Его Превосходительство Оюун-Эрдэнэ выразил благодарность за преданность Его Королевского Высочества укреплению отношений между Бахрейном и Монголией и передал свои наилучшие пожелания дальнейшего прогресса и процветания Бахрейна.

На встрече также присутствовали представитель Его Величества Короля по гуманитарной работе и делам молодежи Его Высочество шейх Насер бин Хамад Аль Халифа и несколько высокопоставленных чиновников.

источник: BNA

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