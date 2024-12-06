Президенты Кыргызстана и Узбекистана обсудили ускорение крупных региональных инфраструктурных проектов

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 декабря в ходе телефонного разговора поздравил президента Кыргызстана Садыра Жапарова с днем рождения.

Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и всеобъемлющего стратегического партнерства.

Особое внимание уделено практической реализации договоренностей на высшем уровне. Главы государств отметили нарастающую динамику в развитии двустороннего торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

Товарооборот с начала года превысил 700 миллионов долларов. Работает совместный инвестиционный фонд, реализуются проекты кооперации в машиностроении, энергетике, электротехнической, текстильной, аграрной и других отраслях. Активизировались межрегиональные связи, деловые контакты, культурный обмен.

Мирзиеев отметил важность ускорения крупных региональных инфраструктурных проектов в энергетической и транспортной сферах. В этом месяце намечен запуск проекта строительства железной дороги Китай—Кыргызстан—Узбекистан.