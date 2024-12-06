AM Best подтверждает кредитные рейтинги Монгольского национального перестраховочного акционерного общества

CentralAsia (MNG) - AM Best подтвердило рейтинг финансовой устойчивости B (удовлетворительный) и долгосрочный кредитный рейтинг эмитента «bb+» (удовлетворительный) Монгольского национального перестраховочного акционерного общества (Mongolian Re) (Монголия). Прогноз этих кредитных рейтингов (рейтингов) — стабильный.

Рейтинги отражают устойчивость баланса Mongolian Re, которую AM Best оценивает как очень сильную, а также ее адекватные операционные показатели, ограниченный бизнес-профиль и надлежащее управление корпоративными рисками (ERM).

Оценка устойчивости баланса Mongolian Re на очень высоком уровне подтверждается ее капитализацией с поправкой на риск, которая измеряется коэффициентом достаточности капитала Best (BCAR) на самом высоком уровне.

В течение пятилетнего периода с 2018 по 2023 год компания поддерживала стабильно растущий скорректированный капитал и излишек с годовым темпом прироста (CAGR) 3,4%. Тем не менее, Mongolian Re высвободила большую часть своих резервов по индексному страхованию скота (IBLI) для финансирования значительных претензий, возникших в результате стихийного бедствия зимой 2023-2024 годов. AM Best ожидает, что компания своевременно пополнит свои резервы до соответствующих уровней для поддержки потенциальных будущих претензий IBLI. Другие поддерживающие факторы включают соответствующее ретроцессионное покрытие для своих подверженных катастрофам линий с надежной группой перестрахования кредитного качества и осмотрительную инвестиционную стратегию, при которой ее инвестированные активы преимущественно размещаются в отечественных системно значимых банках. Тем не менее, частично компенсирующими факторами являются ее ограниченный размер капитала и присущий ей высокий инвестиционный риск на внутренних финансовых и валютных рынках Монголии по сравнению с рынками развитых стран.

Операционные показатели Mongolian Re оцениваются как адекватные. Компания сообщила о надежном среднегодовом темпе роста в размере 30,9% по валовой подписанной премии (GWP) с 2018 по 2023 год и обеспечила среднюю доходность на капитал (ROE) в размере 6,2% за тот же пятилетний период. Это в основном объясняется ее надежным и стабильным инвестиционным доходом от срочных депозитов со средней чистой инвестиционной доходностью за пять лет в размере 11,0%. Напротив, андеррайтинговые показатели Mongolian Re были неблагоприятными, это объясняется ее волатильным коэффициентом убытков от катастрофических убытков и высоким коэффициентом управленческих расходов из-за ограниченного размера портфеля. Компания прогнозирует, что она будет постепенно управлять коэффициентом управленческих расходов за счет расширения шкалы премий и повышения своей операционной эффективности в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Убытки IBLI в 2024 году негативно повлияют на чистую прибыль компании; тем не менее, ожидается, что Mongolian Re оправится от этого убытка за счет своего надежного инвестиционного дохода.

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