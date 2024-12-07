Уровень рождаемости в Евросоюзе упал до рекордного минимума

// Rene Asmussen

CentralAsia (CA) - В Евросоюзе в 2023 году родилось рекордно низкое число детей, сообщает Financial Times со ссылкой на данные Евростата.

Статистическая служба прогнозировала рождение 4 млн детей, однако их появилось 3,665 млн — это самый низкий показатель с момента начала сбора данных в 1961 году. Показатель снизился и относительно уровня 2022 года — на 5,5%, что также стало самым серьезным спадом в годовом выражении за всю историю наблюдений.

Как пишет издание, пик рождаемости в ЕС пришелся на середину 1960-х, а сейчас показатель резко снизился и находится примерно на том же уровне, что и в США. Низкая рождаемость увеличит нагрузку на бюджет, поскольку трудоспособного населения будет становиться меньше, а расходы на здравоохранение и выплату пенсий будут расти, добавляет FT.

По словам сотрудника по вопросам народонаселения ООН Гуаньюй Чжана, на решение жителей ЕС заводить или нет ребенка могла повлиять «неуверенность в завтрашнем дне, рост стоимости жизни и цен на жилье, а также многочисленные мировые кризисы, включая пандемию коронавируса, геополитическую напряженность и изменение климата».

Наиболее ярко тенденция к снижению уровня рождаемости выражена в Греции, Италии, Испании, Польше, Финляндии и странах Балтии. Там рождаемость за последние десять лет снизилась как минимум на четверть, пишет FT.