В Москве на Новый год не будет фейерверков

CentralAsia (CA) - В Москве не планируется запускать фейерверки на этот Новый год, сообщил мэр Сергей Собянин «РИА Новости».

В 2022 и 2023 годах Новый год в Москве также встречали без салютов. В честь Дня Победы в этом году фейерверк в столице запускали, но на День города решили отменить.

В канун 2023-го проводилось голосование о судьбе новогодних праздников. В итоге от «фейерверков и больших уличных концертов» посчитали «целесообразным воздержаться», сообщал Собянин. При этом он говорил, что доходы от проведения новогодних мероприятий значительно превышают экономию на празднике, и обещал направить полученную прибыль «на поддержку военнослужащих, их семей, на восстановление новых территорий».

Новогодний салют решили отменить власти еще нескольких регионов — приграничных Курской и Брянской областей (там действуют постоянные ограничения на запуск фейерверков), Удмуртии, Пермского края.