Лидер правящей партии Южной Кореи поддержал приостановку полномочий президента

Хан Дон Хун

CentralAsia (CA) - Лидер правящей в Южной Корее партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун заявил, что в связи «с вновь открывшимися фактами» выступает за скорейшую приостановку полномочий президента Юн Сок Ёля. Об этом сообщило агентство «Рёнхап».

До этого политик заявлял, что будет блокировать намерение оппозиции объявить импичмент президенту. Глава государства также является членом «Гражданской силы».

«С учетом вновь открывшихся обстоятельств я полагаю, что ради Республики Корея и ее граждан необходимо остановить исполнение президентом обязанностей»,— сказал Хан. По его словам, в случае дальнейшего пребывания Юна у власти есть опасность повторения ситуации, «похожей на военное положение».

Президент Южной Кореи 3 декабря заявил о необходимости противостоять оппозиции, симпатизирующей Северной Корее, и с этой целью ввел военное положение, запрещающее деятельность парламента, партий и независимых СМИ. Вскоре против этого решения проголосовали депутаты парламента. У его здания произошли столкновения протестующих с силовиками и военными. Спустя шесть часов военное положение было отменено. 7 декабря в парламенте проголосуют за проект импичмента президента.