Pantone назвал Mocha Mousse главным цветом 2025 года

CentralAsia (CA) - Американский институт цвета Pantone объявил главный оттенок 2025 года — им стал Mocha Mousse, сообщается на сайте института.

Это шоколадно-коричневый оттенок под кодом 17-1230, который представлен в виде взбитого десерта в стеклянной чаше и передает ощущение легкости. Он представляет собой образ легкого, вкусного лакомства и лучше всего описывает «согревающий, насыщенный коричневый оттенок», который люди представляют себе, когда думают о комфорте.

«Изысканный и сочный, но в то же время непритязательный классический, этот цвет расширяет наше представление о коричневых оттенках — от скромного и приземленного до вдохновляющего и роскошного», — сказала Леатрис Айсман, исполнительный директор Pantone. Она добавила, что шоколадный оттенок был выбран за его выразительность, привлекательность и универсальность. По мнению Айсман, он может быть органичным и элегантным, а еще сочетается со всеми оттенками кожи.

Pantone выбирает цвет года уже 25 лет. Оттенком 2024 года был оттенок оранжевого Peach Fuzz, «персиковый пух», а 2023-го — насыщенный малиновый (Viva Magenta).