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В Казахстане ужесточат ответственность за чрезмерную торговую надбавку

CentralAsia (KZ) -  В Министерстве торговли и интеграции Казахстана разрабатывают поправки в законодательство, исключающие предупреждение за превышение торговой надбавки. Как сообщила в пятницу в ходе правительственного часа в сенате первый вице-министр ведомства Айжан Бижанова, за такое нарушение будет предусматриваться штраф.

«Ведется работа по ужесточению административной ответственности за превышение торговой надбавки путем замены предупреждения на штраф», - сказала Бижанова.

Кроме того, Минторговли предлагают запретить непродуктивным посредникам, которые «не создают добавленную стоимость в торговле, логистике, хранении и поиске клиентов», участвовать в закупках.

«Это позволит эффективно выявлять и исключать непродуктивные звенья», - считает первый вице-министр торговли и интеграции.

Также для сквозной прослеживаемости товаров от производителя до конечного потребителя министерством внедряется национальный каталог продукции.

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