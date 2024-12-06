Осенний сезон был незначительно теплее нормы, — Узгидромет

CentralAsia (UZ) - Минувший ноябрь оказался на 1,5−2 градуса теплее обычного, но холоднее (на 3−4 градуса) ноября прошлого года, который стал самым тёплым за все годы наблюдений в Узбекистане, говорится в климатическом обзоре Узгидромета.

В течение ноября 2024 года наблюдалось чередование волн тепла и волн холода, но волны тепла были более интенсивными и продолжительными, чем волны холода. Значительное, но непродолжительное похолодание (на 4−5 градусов) наблюдалось в середине месяца.

Ночная температура понижалась по большей части территории страны до 0…-4 градусов, по северу до −6…−9.

Самые высокие значения температуры воздуха отмечались в первой пятидневке месяца. В дневные часы воздух прогревался до +20…+25 градусов, местами до +27, по югу до +29…+31.

Максимальные, а особенно минимальные значения температуры в ноябре были далеки от своих экстремальных значений, отмечается в обзоре.

Дожди в этот период выпадали нечасто. В отдельные дни (5−6 ноября, 13 ноября, 20−21 ноября, 30 ноября) они были значительной интенсивности.

По данным метеостанций Чимган, Ойгаинг и Куль, осадки, которые выпали 5−6 ноября, оказались рекордными за исторический ряд наблюдений.

В целом количество осадков за месяц было в 1,5−2 раза больше нормы, лишь по северо-западным районам, пустынной зоне и на крайнем юге отмечался их дефицит.

«Осенний сезон 2024 года по температурному режиму по большей части территории республики оказался незначительно теплее нормы, местами около нормы», — заключили в Узгидромете.