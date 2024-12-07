Весь лед Арктики растает к 2027 году, - Daily Mail

CentralAsia (CA) - К 2027 году Арктика может полностью освободиться ото льда, и это станет «зловещей эпохой» для жителей планеты. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на исследования климатолога Селин Хёзе из Гетеборгского университета и доцента университета Колорадо в Боулдере Александру Ян.

Ученые использовали 300 компьютерных симуляций, чтобы предсказать, когда наступит первый день без льда в Арктике. Согласно большинству вычислений, он гарантированно наступит в течение 9–20 лет, причем независимо от того, изменятся выбросы парниковых газов или нет.

Однако девять из 300 симуляций показали, что день освобождения Арктики ото льда может наступить намного раньше — уже через три года. Условия для этого может создать повторяющаяся теплая осень, за которой следует мягкая арктическая зима.

По словам Хёзе, первый день без льда в Арктике может значительно повлиять на экосистему и климат Земли из-за изменения погодных условий. Так, юг Италии ждут экстремальные похолодания до минус двадцати градусов, а в Скандинавии могут пройти лесные пожары.

Ученые отмечают, что само таяние морского льда не вызовет большого повышения уровня моря, поскольку лед уже находится в воде. Однако, если море после оттаивания Арктики нагреется сильнее, начнут таять ледники на суше, и это уже приведет к повышению уровня моря.

В этом году, добавила Хезе, минимальная протяженность морского льда в Арктике была одной из самых низких за всю историю наблюдений, а октябрь 2024 года стал вторым самым жарким октябрем за всю историю наблюдений, уступив первенство только 2023 году.

Глобальное потепление — проблема, вызывающая множество негативных последствий как для природы, так и для человечества. Оно приводит к изменению климатических условий во многих регионах мира. В числе последствий повышения температуры на Земле — ураганы, наводнения, засухи, распространение инфекционных заболеваний, нехватка воды и продовольствия.

Сотрудники Центра международных исследований климата CICERO в Осло рассказали о возможных сценариях изменения климата в течение следующих 20 лет.

В частности, в сценарии с высоким уровнем выбросов парниковых газов (когда не предпринимаются попытки по их сокращению) большая часть земного шара подвергнется экстремальным климатическим изменениям: повышение температуры, ливни, наводнения. Их в течение двух десятилетий почувствуют жители Средиземноморья, Северо-Западной и Южной Америки, Восточной Азии, Арктической зоны России.