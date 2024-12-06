Алматы вошел в рейтинг самых загрязненных крупных городов мира от IQAir

Пыльная буря в Алматы

CentralAsia (KZ) - 5 декабря Алматы был официально включен в онлайн-рейтинг «Самых загрязненных крупных городов мира», проводимый международной швейцарской компанией IQAir.

В первый же день Алматы поднялся в ТОП-10, заняв пятое место, тогда средний показатель AQI (индекс качества воздуха) в мегаполисе составлял 169, что классифицируется как «нездоровый» уровень загрязнения. Об этом сообщил фонд Almaty Air Initiative, который занимается проблемой качества воздуха в городе.

Рейтинг включает около 120 крупнейших мегаполисов и обновляется каждый час. По данным на 13:00 пятницы, 6 декабря, Алматы стоит на 24 месте с показателям 108 AQI, что означает «нездорово для чувствительных групп».

«Города оцениваются по Индексу качества воздуха (AQI), который рассчитывается на основе данных, собираемых с тысяч мониторинговых станций и датчиков. Эти станции управляются государственными организациями, исследовательскими институтами, НПО, компаниями и волонтерами», - отметил фонд.

В рейтинге также акцентирует внимание на влиянии на состояние воздуха таких факторов, как лесные пожары, сжигание биомассы, промышленная деятельность, песчаные бури и погодные явления.

Как сообщает Национальный центр общественного здравоохранения, за 9 месяцев 2024 года из более 477 тысяч проб атмосферного воздуха по Казахстану 7 149 проб, или 1,5% были с превышением предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ. Выше среднереспубликанских показателей отмечены превышения ПДК в атмосферном воздухе городов Алматы, Астана и области Абай.

Также в ряде исследованных регионов (Астана, Алматы, Усть-Каменогорск, Актобе, Семей, Актау и др.) отмечается высокий риск влияния повышенных концентраций взвешенных частиц (пыли), мелкодисперсных твердых частиц РМ2,5, РМ10, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, озона на рост заболеваемости.

Ранее Almaty Air Initiative, представив результаты исследований, сообщил, что каждый шестой житель Алматы рассматривает переезд из-за экологической ситуации.

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