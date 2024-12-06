Минобороны Южной Кореи отстранило трех командующих за содействие военному положению президента

CentralAsia (CA) - Министерство обороны Южной Кореи объявило об отстранении от исполнения обязанностей трех членов военного руководства — командующего контрразведкой Ё Ин Хёна, командующего силами специального назначения Квак Чон Гына и командующего обороной Сеула Ли Джин У. По утверждению ведомства, они содействовали президенту Юн Сок Ёлю в реализации военного положения.

В сообщении Минобороны, которое приводит «Ренхап», говорится, что трое генерал-лейтенантов «переведены в другие подразделения». Тем временем военная прокуратура обратилась в Минюст с требованием запретить выезд из страны десяти военнослужащим, обвиняемым в государственной измене в связи с введением военного положения. Помимо трех названных генерал-лейтенантов речь идет о начальнике штаба сухопутных войск Пак Ан Су, который был ответственен за реализацию военного положения. Накануне он просил об отставке, но президент отказал из-за необходимости «стабильного функционирования армии».

Ранее замминистра обороны Южной Кореи Ким Сон Хо, исполняющий обязанности главы ведомства после отставки Ким Ён Хёна, заверил, что не будет выполнять приказ о введении военного положения, если таковой поступит. Ким Ён Хён признавался, что лично предложил Юн Сок Ёлю ввести военное положение на фоне противостояния президента и контролирующей парламент оппозиции. Оно было отменено спустя шесть часов, поскольку парламент выступил против решения президента.