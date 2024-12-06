Снег и ночные морозы до -28 градусов ожидаются на выходных в Казахстане

CentralAsia (KZ) - В период с 7-го по 9 декабря в Казахстане ожидается снег, в южной части страны – с дождём, сообщили в «Казгидромете».

На востоке республики прогнозируют сильный снег с метелью. В горных районах южной полосы также ожидаются сильные осадки. На востоке, юге и в центре страны возможен гололёд.

Исключение составят запад и северо-запад страны – там благодаря антициклону осадки прекратятся. На большей части республики температура воздуха будет постепенно понижаться.

Ночами на западе страны может похолодать до -5...-13, на северо-западе – до -13...-25, на севере – до -20...-25, в центре – до -15...-28, на востоке – до -18...-26, на юге и юго-востоке – до -8...-21 градусов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения