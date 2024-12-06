Снегопад накроет Москву в выходные

CentralAsia (CA) - Снегопады ожидаются в Москве в выходные, сообщил РБК синоптик Евгений Тишковец. Вечером в пятницу сильный снег начнется на юго-западе Центральной России, а к полуночи непогода достигнет Подмосковья.

По словам синоптика, бесснежный декабрь закончится в Москве в субботу во второй половине дня. За сутки выпадет до 7 мм осадков, а в воскресенье ожидается еще 12 мм. «Снежный покров повысится с 6 до 9 см, а это точь-в-точь соответствует климатической норме конца первой декады декабря», — рассказал синоптик.

Декабрь в целом будет теплым, ожидает он. Так, температура до понедельника, 9 декабря, не опустится ниже минус 4 градусов днем и минус 6 градусов ночью, но до Нового года снег уже не растает, добавил собеседник РБК.

Снегопад будут сопровождать слабые метели, что приведет к небольшому ухудшению видимости в районе 1–4 км, рассказал Тишковец.