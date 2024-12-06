Синоптики рассказали о погоде в Узбекистане в выходные

CentralAsia (UZ) - В предстоящие выходные узбекистанцев ждет сухая морозная погода с понижением температуры до минус 10 градусов. Местами по республике снег и туман.

По прогнозам "Узгидромета", сегодня и завтра по территории Узбекистана сохранится сухая погода, лишь по северу республики завтра, 7 декабря, местами возможен небольшой снег и туман.

Преобладающая температура воздуха ночью 3 градуса мороза-2 градуса тепла, днем 2-7 градусов тепл. По северу ночью 3-8 мороза, днем – 2 градуса мороза-3 градуса тепла.

8 декабря на территорию республики начнется вторжение холодной воздушной массы с севера.

Температура воздуха 8 декабря ночью и днем составит 0-5 градусов мороза, по северу ночью 5-10 градусов мороза, днем – до 2-7 мороза.

8 декабря по республике местами пройдет снег. В отдельных районах возможно усиление ветра до 13-18 метров в секунду. Местами туман.

В Ташкенте 6-7 декабря без осадков. В ночные и утренние часы возможен туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Преобладающая температура ночью – от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем – 2-5 тепла.

8 декабря возможен слабый снег, туман. Температура ночью и днем 2-4 градуса мороза.

В начале следующей недели по Узбекистану ожидается дальнейшее понижение ночной температуры до 5-10 градусов мороза (в Ташкенте до 6-8 мороза), по северу до 13-18 градусов мороза. При этом дневная температура существенно не изменится.