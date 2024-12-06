экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Прямая линия с Путиным состоится 19 декабря

CentralAsia (CA) -  Прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоятся в четверг, 19 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС. Мероприятие пройдет под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

По словам Пескова, сбор вопросов для прямой линии начнется в ночь на воскресенье. В этом году она будет совмещена с пресс-конференцией, будут в том числе несколько западных СМИ.

Кроме этого, в этом году организаторы прямой линии подключили искусственный интеллект к процессу обработки вопросов граждан, добавил Песков. Благодаря этому президент будет иметь общее представление обо всех поступивших вопросах.

В 2023 году «Итоги года с Владимиром Путиным» прошли 14 декабря. Мероприятие также провели в смешанном формате: наряду с гражданами вопросы задавали журналисты. Президент получил от россиян более 2 млн вопросов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com