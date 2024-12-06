Прямая линия с Путиным состоится 19 декабря

CentralAsia (CA) - Прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоятся в четверг, 19 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС. Мероприятие пройдет под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

По словам Пескова, сбор вопросов для прямой линии начнется в ночь на воскресенье. В этом году она будет совмещена с пресс-конференцией, будут в том числе несколько западных СМИ.

Кроме этого, в этом году организаторы прямой линии подключили искусственный интеллект к процессу обработки вопросов граждан, добавил Песков. Благодаря этому президент будет иметь общее представление обо всех поступивших вопросах.

В 2023 году «Итоги года с Владимиром Путиным» прошли 14 декабря. Мероприятие также провели в смешанном формате: наряду с гражданами вопросы задавали журналисты. Президент получил от россиян более 2 млн вопросов.