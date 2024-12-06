Тысячи людей покидают сирийский город Хомс из-за наступления повстанцев

CentralAsia (CA) - Десятки тысяч людей бегут из третьего по величине города Сирии — Хомса, напуганные сообщениями о приближении повстанцев. Об этом пишет Би-Би-Си.

Объединенный оперативный центр повстанцев сообщает, что его бойцы прошли через два города на пути к Хомсу — Растан и Телль-Бису — и сейчас находятся на расстоянии около пяти километров от города.

В четверг отряды антиасадовской коалиции вошли в город Хама. На прошлой неделе повстанцы, ключевую роль среди которых играют исламисты, заняли Алеппо — это произошло впервые с 2016 года.

Хомс — стратегически важный город, связывающий Дамаск со территориями на средиземноморском побережье, где живут преимущественно алавиты. Это религиозное меньшинство всегда считалось политическим оплотом семьи Асада.

Напуганные представители алавитского меньшинства в спешке покидают Хомс: на видеозаписях видно, что дороги города забиты машинами.

Би-би-си не удалось проверить сообщения о продвижении повстанцев к Хомсу, однако Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), базирующийся в Великобритании, подтверждает эти данные.

Ранее SOHR сообщил, что российские военные самолеты разбомбили мост в Растане, чтобы попытаться замедлить продвижение повстанцев. По данным «Нью-Йорк Таймс», удары с воздуха российских самолетов были относительно редкими, что указывает, по мнению экспертов, на отсутствие возможностей военной помощи со стороны России.

Тем временем, по данным ТАСС, посольство России в Сирии 6 декабря призвало россиян покинуть страну коммерческими рейсами через действующие аэропорты в связи с обострением обстановки.