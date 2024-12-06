Турция надеется, что марш оппозиции в Сирии продолжится без потрясений и бедствий, - Эрдоган

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал текущую ситуацию в Сирии, где продолжается успешное наступление оппозиционных Дамаску вооруженных формирований. Об этом сообщает агентство Анадолу.

«Идлиб, Хама, Хомс и целью, конечно же, является Дамаск. Марш оппозиции в Сирии продолжается. Мы наблюдаем за происходящим посредством разведки и через СМИ. Мы надеемся, что он обойдется без потрясений и бедствий»,-сказал турецкий президент.

Он напомнил, что Анкара обращалась к Башару Асаду с призывом вместе обсудить перспективы урегулирования в Сирии, однако не получила положительного ответа. «Мы обратились к Асаду с призывом вместе определить будущее Сирии. К сожалению, на этот призыв не был получен положительный ответ»,-сказал Эрдоган.

«На данный момент, после Идлиба, Идлиб уже «завершен», Хомс находится в руках оппозиции, и идет продвижение к Дамаску. Такие неспокойные марши в регионе - не то, к чему мы стремимся, наши сердца не желают их. К сожалению, регион находится в беде»,-отметил он.