Монголия обратилась к Минфину США с просьбой продолжить сотрудничество с Газпромбанком

// Андрей Любимов / РБК

CentralAsia (MNG) -

В четверг Соединенные Штаты объявили о санкциях, направленных против десятков российских банков, включая Газпромбанк, крупнейший оставшийся банк, которому еще предстоит столкнуться с действиями США, в рамках своих усилий по ослаблению способности России вести войну с Украиной. Газпромбанк, основной канал для военных финансов России, был среди более чем 50 международных российских банков, на которые наложены санкции Казначейства США.

Почти 80 процентов нефтяных платежей Монголии проходят через этот банк. Поэтому Министерство финансов Монголии предприняло срочные меры и связалось с Министерством финансов США, чтобы получить «ПИСЬМО КОМФОРТ» от Министерства финансов США, в котором говорилось, что нефтяные платежи из Монголии не подпадают под санкции.

Вот «ПИСЬМО-КОМФОРТ» от Министерства финансов США:

«Мы понимаем, что Монголия сталкивается с трудностями при осуществлении платежей в Россию, связанных с импортом основных товаров, в частности энергоносителей, и что монгольские финансовые учреждения (включая Банк Монголии) могут полагаться на АО «Газпромбанк» и его шесть иностранных дочерних компаний, указанных выше (совместно именуемые «Газпромбанк»), при осуществлении платежей за энергоносители, в частности сырую нефть, нефтепродукты, электроэнергию и природный газ. В свете уникальной и сложной энергетической ситуации в Монголии, ее усилий по соблюдению санкций США и ограниченных альтернатив для получения и оплаты энергоносителей OFAC дает данное руководство, согласно которому лица, не являющиеся гражданами США, не будут подвергаться санкциям США в соответствии с Указом президента 14024 в отношении транзакций с участием Газпромбанка, которые обычно происходят и необходимы для платежей за сырую нефть, нефтепродукты, электроэнергию и природный газ для потребления в Монголии. Неамериканские финансовые учреждения не будут подвергаться риску подвергнуться санкциям США в соответствии с Указом президента 14024 при обработке таких платежей с участием Газпромбанка. Данное руководство действительно до 30 июня 2025 года».

источник: MiddleAsianNews

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