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В Алматы разработают городскую программу по сейсмоусилению зданий

CentralAsia (KZ) -  На внеочередной сессии Маслихата был принят бюджет на 2025-2027 годы, который включает в себя средства на повышение сейсмобезопасности города в размере 14 млрд тенге.

Как сообщает акимат Алматы, в рамках программы пройдет паспортизация зданий для определения их сейсмостойкости, что поможет разработать городскую программу сейсмоусиления по примеру Японии, США и Израиля.

В 2025 году завершится усиление 3 школ и начнется в школе-лицее №50 и 7 детсадах.

Для оценки оползневой опасности реализуется проект стоимостью 168,8 млн тенге (331,9 тыс. долларов). Также планируется установка 70 новых сейсмостанций для улучшения системы раннего предупреждения о землетрясениях.

Дополнительно планируется строительство симуляционного учебно-методического центра для обучения населения навыкам самоспасения и оказания первой помощи в экстренных ситуациях.

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