Президенты России и Беларуси подписал ряд документов по итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства

- Азия и мир, политика
- 12:39, 07 декабря 2024
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CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко провели в Минске заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.
Как сообщает Кремль, встреча приурочена к 25-летию Договора о создании Союзного государства.
В рамках заседания подписан пакет документов:
1. Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства «О единых правилах в области защиты прав потребителей»;
2. Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства «Об отдельных мерах по противодействию незаконному импорту товаров на территорию Союзного государства»;
3. Постановление Высшего Государственного Совета Союзного государства «О Концепции безопасности Союзного государства»;
4. Постановление Высшего Государственного Совета Союзного государства «Об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне»;
5. Постановление Высшего Государственного Совета Союзного государства «О внесении изменения в Положение о Постоянном Комитете Союзного государства»;
6. Постановление Высшего Государственного Совета Союзного государства «Об Основных вопросах к заседаниям Высшего Государственного Совета Союзного государства на 2025 год»;
7. Резолюция Высшего Государственного Совета Союзного государства «О создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства (отмена роуминга в Союзном государстве)»;
8. Резолюция Высшего Государственного Совета Союзного государства «О ходе выполнения Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы»;
9. Резолюция Высшего Государственного Совета Союзного государства «О выполнении решений Высшего Государственного Совета Союзного государства»;
10. Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства;
11. Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства.
Как сказал Александр Лукашенко, сложившиеся двусторонние отношения демонстрируют «мощную силу взаимного притяжения», которая базируется на общем языке и научно-технической школе, схожих ментальностях, культурных традициях, общей истории. «Создан уникальный мировой опыт: две страны – две экономики – одно экономическое пространство. Этот опыт проверен временем и доказал свою состоятельность», - сказал он и привел экономическую статистику.
В качестве стратегических направлений сотрудничества он назвал реализацию единой экономической политики и обеспечение равенства прав граждан на союзном пространстве.
Как сказал Владимир Путин, российско-белорусские отношения союзничества, стратегического партнёрства выстраиваются на незыблемых принципах дружбы и добрососедства, взаимного уважения и учёта интересов друг друга. «Наши страны и народы объединяют общая история, сложившиеся между многими россиянами и белорусами семейные и родственные узы, приверженность одним и тем же нравственным и духовным ценностям», - добавил он.
По его словам, в рамках Союзного государства активно развиваются торговля и инвестиционные обмены, расширяются многоплановые деловые контакты и кооперационные связи, создаются условия для стабильного, устойчивого роста экономик стран.