Президент Южной Кореи извинился за введение военного положения и пообещал больше не предпринимать подобных попыток

CentralAsia (CA) - Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что он «искренне сожалеет» о том, что вызвал обеспокоенность общественности объявлением военного положения, и пообещал не предпринимать подобных попыток снова. Об этом пишет Рёнхап.

«Я искренне сожалею и приношу извинения людям, которые, должно быть, были очень удивлены», - сказал Юн в обращении за несколько часов до парламентского голосования по предложению об импичменте против него.

Он заявил, что ввел военное положение из-за «отчаяния» на посту президента, но признал, что внезапное решение вызвало «озабоченность и неудобства» у людей.

«Я не буду избегать юридической и политической ответственности, связанной с этим объявлением военного положения», - заявил он, пообещав оставить все решения, включая вопрос о своем сроке полномочий, своей Партии власти народа в целях стабилизации обстановки в стране.

Юн был избран в мае 2022 года на один пятилетний срок.

Президент Южной Кореи 3 декабря заявил о необходимости противостоять оппозиции, симпатизирующей Северной Корее, и с этой целью ввел военное положение, запрещающее деятельность парламента, партий и независимых СМИ. Вскоре против этого решения проголосовали депутаты парламента. У его здания произошли столкновения протестующих с силовиками и военными. Спустя шесть часов военное положение было отменено.