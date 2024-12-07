В Доминикане власти изъяли рекордные 9,5 тонны кокаина

CentralAsia (CA) - Власти Доминиканской Республики сообщают об изъятии крупного груза кокаина в 9,5 тонны, крупнейшего в истории их страны. Поставка оценивается в 250 миллионов долларов.

Как сообщает «Голос Америки», наркотики были изъяты в порту Кауседо в Санто-Доминго.

Представитель Национального управления по контролю над наркотиками Карлос Деверс объяснил, что задержание произошло, когда груз, прибывший в контейнере с бананами из Гватемалы, собирались погрузить на корабль, направлявшийся в Бельгию.

Власти заявили, что в результате были арестованы 10 человек, связанные с портом.

Самая крупная партия, обнаруженная до этого в Доминиканской Республике, составила 2582 килограмма в 2006 году.

С января 2024 года власти Доминиканской Республики изъяли 46,7 тонны наркотиков, тогда как в 2023 году изъятое количество составило 25 042 килограмма.

В сентябре 2024 года президент США Джо Байден в меморандуме указал Доминиканскую Республику как одну из стран с наибольшим оборотом и производством наркотиков на континенте.