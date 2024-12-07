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В доме бывшего министра обороны Грузии обнаружено оружие, глушители и боеприпасы

CentralAsia (CA) -  Сотрудники МВД Грузии провели обыск дома бывшего министра обороны Давида Кезерашвили. В последние годы здесь проживает зять Давида Кезерашвили, секретарь по связям с общественностью «Единства - Национального движения» Димитри Чиковани.

Как сообщили в МВД, в ходе обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли как зарегистрированное, так и несколько десятков незарегистрированных единиц огнестрельного оружия, глушители, боеприпасы, компьютерную технику, а также карту памяти из специального тайника в квартире.

В МВД продолжается расследование дел по статьям 225 и 239 УК Грузии по фактам руководства или участия в организации группового насилия и публичного призыва к совершению насильственных действий.

В рамках расследования были проведены обыски в офисах конкретных сторон, а также в местах проживания лиц, проходящих по делу. В результате обыска офисов и жилых помещений сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств: огнестрельное оружие, крупную сумму наличных денег, карты памяти, компьютерную технику, а также каски, противогазы, большое количество пиротехники, электрооборудование, так называемые бутылки с зажигательной смесью, краски, различные виды растворов, по которым назначены соответствующие экспертизы.

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