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Зеленский сообщил о поступлении второй партии истребителей F-16 от Дании

CentralAsia (CA) -  На Украину прибыла вторая партия F-16 от Дании, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

F-16 Fighting Falcon — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. В 2019 году являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Зеленский не уточнил количество истребителей. СМИ пишут, что Дания передала шесть самолетов первой партией и обещала отправить еще 13.

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