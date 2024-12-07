Зеленский сообщил о поступлении второй партии истребителей F-16 от Дании
- Азия и мир, общество
- 14:58, 07 декабря 2024
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CentralAsia (CA) - На Украину прибыла вторая партия F-16 от Дании, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.
F-16 Fighting Falcon — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. В 2019 году являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.
Зеленский не уточнил количество истребителей. СМИ пишут, что Дания передала шесть самолетов первой партией и обещала отправить еще 13.
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