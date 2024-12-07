Зеленский сообщил о поступлении второй партии истребителей F-16 от Дании

CentralAsia (CA) - На Украину прибыла вторая партия F-16 от Дании, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

F-16 Fighting Falcon — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. В 2019 году являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Зеленский не уточнил количество истребителей. СМИ пишут, что Дания передала шесть самолетов первой партией и обещала отправить еще 13.