Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов

CentralAsia (CA) - За два дня до второго тура президентских выборов в Румынии Конституционный суд страны принял решение аннулировать результаты первого тура голосования. Об этом пишет euronews.

Во второй тур вышли ультраправый кандидат Кэлин Джорджеску и проевропейский, центристкий политик Елена Ласкони.

Новую дату выборов должно назначить правительство.

Вердикт КС был оглашён после того, как ранее были обнародованы данные румынских спецслужб, согласно которым Россия пыталась вмешаться в избирательный процесс в Румынии, проводя агитационную антизападную кампанию в поддержку Джорджеску. В документах говорится, что российская сторона курировала «тысячи бот-аккаунтов в социальных сетях (таких, как TikTok и Telegram)», которые занимались продвижением этого кандидата.

В материалах также указывалось на, предположительно, незаконные операции при финансировании кампании Джорджеску, которого в самой Румынии считают пророссийским политиком.

24 ноября в первом туре голосования он одержал победу с 22,9% голосов и вышел в решающий тур вместе с Еленой Ласкони из «Союза за спасение Румынии», которая набрала 19,8%. Президент должен был определиться на голосовании 8 декабря. Предвыборные соцопросы показывали иной расклад, в котором Джорджеску вовсе не входил в список фаворитов, уступая пяти другим кандидатам.

После пересчёта бюллетеней, которого требовали от ЦИК, Конституционный суд даже успел утвердить эти результаты. Правда, вскоре Суд начал получать жалобы и иски с требованием отменить их. На каком основании судьи приняли решение об аннурировании, пока не ясно.