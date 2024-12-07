В Узбекистане помилованы 483 человека в связи с Днем Конституции страны

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления».

Как сообщает пресс-служба президента, указом в связи с 32-летием принятия Конституции Узбекистана помилованы 483 человека.

Из числа помилованных 107 лиц освобождаются от наказания полностью, 275 освобождаются от отбывания наказания условно-досрочно, назначенное в отношении 7 лиц наказание заменяется более мягким. Кроме того, сокращаются сроки наказания в виде лишения свободы, назначенного в отношении 94 лиц.

Среди помилованных – 25 граждан иностранных государств, 32 женщины, 5 мужчин старше 60 лет, 274 – в возрасте до 30 лет (из них 104 несовершеннолетних), а также 6 лиц, участвовавших в деятельности запрещенных организаций.