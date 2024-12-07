Мухаммед стал самым популярным именем для мальчиков в Англии и Уэльсе в 2023 году

CentralAsia (CA) - Имя Мухаммед стало самым популярным именем, которое давали мальчикам в Англии и Уэльсе в 2023 году, потеснив имя Ной и заняв первое место. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные данные.

Согласно ежегодному списку, составляемому Управлением национальной статистики, имя Мухаммед входило в десятку самых популярных имен с 2016 года и оказалось на втором месте в 2022 году.

Оливер сменил Джорджа на третьем месте по популярности.

Для новорожденных девочек тройка самых популярных имен в 2023 году — Оливия, Амелия и Айла — не изменилась по сравнению с предыдущим годом.

В отчете говорится, что имена, совпадающие с именами членов королевской семьи, такие как Чарльз, Джордж и Гарри, становятся менее популярными.