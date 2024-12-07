Мьянманский фестиваль Тинджан вошел в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

CentralAsia (KZ) - Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включила традиционный мьянманский новогодний фестиваль Ата Тинджан в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Об этом сообщила информгруппа Совета госуправления Мьянмы.

Такое решение было принято в ходе XIX сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия, который проходит в Парагвае 2-7 декабря.

Мьянма номинировала фестиваль Тинджан 24 марта 2023 года.

Фестиваль проходит 13-16 апреля и считается самым важным государственным праздником в Мьянме. Главная отличительная черта Тинджана – традиция обливания друг друга водой. Похожие фестивали существуют и в Таиланде, Лаосе и Камбодже.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения