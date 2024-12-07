На Великобританию обрушился шторм «Дарраг». Объявлено красное предупреждение

CentralAsia (KZ) - Шторм «Дарраг» 7 декабря обрушился на части Уэльса и юго-западной Англии. Метеорологическое бюро выпустило красное предупреждение о ветре, сигнализирующее об «опасности для жизни», сообщает NDTV.

Предупреждение было выпущено с 03:00 до 11:00 по Гринвичу и охватывало западный и южный Уэльс, а также побережье Бристольского залива. Ожидаются порывы ветра до 40 м/с.

Людям в пострадавших районах рекомендуют оставаться в помещениях из-за потенциально опасных для жизни погодных условий, таких как летящие обломки и падающие деревья, которые могут привести к травмам или опасности для жизни.

Десятки тысяч домов в Южном Уэльсе и Западной Англии обесточены. 3 млн человек получили экстренные оповещения на свои мобильные телефоны с рекомендацией оставаться в помещении и не водить.

Метеорологическое бюро сообщило, что здания могут быть повреждены, включая черепицу, снесенную с крыш. Ожидаются отключения электроэнергии, дороги и мосты могут быть закрыты из-за падающих деревьев.

Шторм «Дарраг» — четвертый шторм сезона, после сильного наводнения, вызванного штормами Берт и Коналл в прошлом месяце. Ожидается, что последствия шторма будут значительными, а также ожидаются масштабные разрушения в пострадавших районах.

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