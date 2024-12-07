В парламенте Южной Кореи не смогли проголосовать за импичмент президенту из-за бойкота правящей партии

CentralAsia (CA) - В парламенте Южной Кореи 7 декабря не состоялось голосование по предложению об объявлении импичмента президенту страны Юн Сок Ёлю. Об этом пишет Рёнхап.

В голосовании приняли участие 195 депутатов из 300. Для принятия документа нужно 200 голосов.

105 из 108 депутатов правящей Партии народной власти (ПНП) бойкотировали голосование. В зале остались только три депутата от ПНП — Ан Чоль Су, Ким Йе Джи и Ким Сан Ук.

Другие депутаты от ПНП покинули сессию после участия в повторном голосовании по законопроекту, призывающему к проведению специального прокурорского расследования в отношении обвинений первой леди Ким Кён Хи в коррупции, которое в конечном итоге было отклонено.

Спикер Национальной ассамблеи У Вон Сик призвал законодателей от ПНП вернуться на сессию и проголосовать за предложение об импичменте.

Предложение об импичменте будет отклонено, если не будет набран кворум в 200 голосов. Для его принятия также необходима поддержка такого же числа законодателей, или двух третей из 300 членов парламента.

Основная оппозиционная Демократическая партия и пять других мелких оппозиционных партий ранее подали ходатайство об импичменте, утверждая, что объявление Юна военного положения представляет собой нарушение Конституции и других законов.

По закону предложение об импичменте должно быть вынесено на голосование в течение 24–72 часов после его вынесения на пленарное заседание. Крайний срок подачи текущего предложения — 12:48 8 декабря.