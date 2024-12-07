В 2025 году тарифы на отопление и горячую воду в Узбекистане планируется повысить дважды

CentralAsia (UZ) - Тарифы на отопление и горячее водоснабжение в Узбекистане могут быть повышены дважды в течение 2025 года. Об этом на пресс-конференции 2 декабря сообщил начальник Управления эксплуатации и развития систем теплоснабжения Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ильхом Тураев.

Как пишет gazeta.uz, в этом году тарифы на отопление и горячую воду увеличивались один раз в регионах и дважды в Ташкенте (в апреле и ноябре).

По его словам, со следующего года и в регионах они могут быть проиндексированы дважды из-за повышения цен на электроэнергию и природный газ.

«Если цены в Ташкенте повышались в ноябре, то теперь будет обеспечен пересмотр цен весной… Только в этом году в регионах цены повышались один раз, в следующем году тарифы вырастут два раза. Вопрос упирается в государственные субсидии на покрытие [убытков], в теплоснабжении есть огромная доля госсубсидий. В связи с этим нам нужно пересмотреть цены, чтобы обновить систему и создать хорошие условия, а для этого нужны средства», — сказал Ильхом Тураев.

«На сегодняшний день прогнозируется, что в 2025 году тарифы [на отопление и горячую воду] вырастут два раза по 15%», — добавил он.

Представитель Минстроя и ЖКХ также отметил, что необходимо пересмотреть систему оплаты. Для этого был изучен опыт в Южной Корее и соседних странах.

Например, в Республике Корея за поддержание минимального отопления домов взимается абонентская плата, несмотря на проживание в них людей.

«У многих возникает вопрос: если я не живу дома, нужно ли мне платить за отопление? В Корее построена система, которая похожа на абонентские платежи в вашем телефоне. Для поддержания минимального тепла в доме взимается абонентская плата… Если мы будем вести правильную тарифную политику, то станет ясно, нужно ли повышать тарифы или нет», — отметил он.

Напомним, что четверть всех расходов столичного бюджета приходится на возмещение убытков предприятий теплоснабжения из-за применения сниженных тарифов для населения. В 2024 году на это планировалось выделить 1,97 трлн сумов, что на 22,8% больше прогноза на 2023 год (1,6 трлн сумов).

Компания Veolia Energy Tashkent ранее обосновала рост тарифов на горячую воду и отопление увеличением цен на газ и электроэнергию. По данным предприятия, сегодня население покрывает 18% суммы от базового тарифа.