В Сеуле возле здания парламента проходит митинг с требованием отставки президента

CentralAsia (CA) - Сотни тысяч людей собрались в субботу перед зданием парламента Южной Корея, требуя отставки президента Юн Сок Ёля, сообщает Рёнхап.

Сегодня депутаты не смогли проголосовать за предложение об импичменте из-за бойкота членов правящей партии. В голосовании приняли участие 195 депутатов из 300. Для принятия документа нужно 200 голосов. 105 членов правящей партии вышли из зала.

Гражданские группы, профсоюзы, включая Корейскую конфедерацию профсоюзов (KCTU), студенты и отдельные лица заполнили улицы возле Ассамблеи в западном Сеуле, держа плакаты с призывами к импичменту Юна.

По оценкам полиции, по состоянию на 17:30 в митинге приняли участие около 149 000 человек, тогда как организаторы заявили, что явка составила 1 миллион человек.

Главная дорога, ведущая от южного конца моста Соган через реку Хан мимо здания Ассамблеи, была закрыта для движения.