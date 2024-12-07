Член ОПГ «Саидазиз медгородок» получил еще один приговор по новому обвинению в вымогательстве

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане суд вынес приговор Саидазизу Сайдалиеву, известному как «Саидазиз медгородок», за вымогательство крупной суммы у предпринимателя. Наказание по этому делу также получил его подельник, сообщает Podrobno.uz.

В начале января 2023 года Саидазиз Сайдалиев, Илхом Сотволдиев и их неустановленные сообщники потребовали у жителя Яшнабадского района вернуть им 700 тысяч долларов, которые он якобы занял у бывшего партнера по бизнесу. После отказа Сайдалиев и его вооруженные подельники стали угрожать мужчине и его семье физической расправой.

На суде Саидазиз Сайдалиев и Илхом Сотволдиев отрицали свою вину. Потерпевшие при этом утверждали, что подсудимые угрожали им ножом и пистолетом.

Сайдалиева суд признал виновным по пунктам а, в части 3 уголовной статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Его приговорили к лишению свободы сроком на 20 лет и шесть месяцев с учетом приговора, вынесенного в августе 2024 года.

Его сообщник Сотволдиев получил пять лет и три месяца лишения свободы с учетом предыдущего приговора.

В августе Саидазизу Сайдалиеву вынесли наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии общего режима.