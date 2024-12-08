Монгольские пастухи участвуют в программе обмена в Сенегал

CentralAsia (MNG) -

«Я вижу много сходств и различий между нашими методами выпаса скота, и я вижу, что во всем мире скотоводы ведут кочевой образ жизни и сталкиваются с теми же проблемами». Это одно из наблюдений Р.Хурэлбаатара, скотовода из кооператива сомона Баянцагаан аймака Баянхонгор, который только что завершил программу обмена в Сенегале в рамках проекта WIFI, реализуемого НПО «Agronomes & Vétérinaires Sans Frontières» (AVSF).

Этот проект стоимостью 800 000 евро финансируется Министерством Европы и иностранных дел Франции для поддержки кооперативов 4 сумов (Бөмбөгөр, Богд, Жинст и Баянцагаан) в аймаке Баянхонгор. Цель проекта — внести вклад в продовольственный суверенитет Монголии, обеспечив поставку качественного местного мяса от полукочевого скота для жителей городских центров и помочь сократить деградацию пастбищ.

При поддержке посольства Франции в Монголии AVSF сопровождал двух скотоводов из аймака Баянхонгор в Сенегале, чтобы они могли обменяться опытом с скотоводами, занимающимися отгонным животноводством, и поделиться своим опытом, проблемами и решениями, касающимися будущего профессии скотовода в контексте изменения климата и комплексной валоризации их продукции.

Б.Болортуяа, молодая пастушка из сомона Бөмбөгөр и Р.Хурэлбаатар, пастух из сомона Баянцагаан, и Д. Бурмаа, директор Монгольской национальной федерации групп пользователей пастбищ (MNFPUG), посетили скотоводческий регион Ферло (северо-восток Сенегала) и Сали на побережье к югу от Дакара.

В ходе первой части миссии они посетили молочные производственные предприятия, скотный рынок, бойню, скотоводческое хозяйство, зону защиты для восстановления пастбищ и лесного покрова, а также несколько семей отгонных скотоводов.

Болортуяа особенно высоко оценила «стратегию скотоводов, занимающихся отгонным животноводством, заключающуюся в основном в продаже своих живых животных на регулярных ярмарках», что обеспечивает им постоянный источник дохода, в то время как Хурэлбаатар высоко оценил «идею создания приемных комитетов для мигрирующих скотоводов в группах пользователей пастбищ или кооперативах, чтобы гарантировать, что эти скотоводы смогут поселиться на территориях, отведенных для этой цели, имея всю необходимую информацию во избежание споров». После этого они приняли участие в международном коллоквиуме на тему «(Агро)скотоводство в Африке: современная динамика и перспективы», на котором Д.Бурмаа представила монгольский контекст и инициативы MNFPUG.

источник: MiddleAsianNews

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