Сирийские повстанцы захватили Дамаск, а Башар Асад покинул страну, - Reuters

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- 10:27, 08 декабря 2024
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CentralAsia (CA) - Сирийские повстанцы в субботу прибыли в Дамаск и захватили штаб-квартиру государственного телевидения. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
Как пишет Reuters, за несколько часов до прибытия в Дамаск повстанцы объявили, что они взяли под полный контроль ключевой город Хомс всего за один день боев.
Падение Хомса дало повстанцам контроль над стратегически важным центром Сирии и ключевым перекрестком автомагистралей, отделив Дамаск от прибрежного региона, который является оплотом алавитской секты Асада и где у его российских союзников есть военно-морская и авиабаза.
Командование сирийской армии уведомило офицеров о том, что 24-летнее авторитарное правление президента Башара Асада закончилось, сообщил агентству Reuters сирийский офицер.
Сирийские повстанцы заявили, что Дамаск «теперь свободен от Асада».
В воскресенье Башар Асад вылетел из Дамаска в неизвестном направлении, сообщили Reuters два высокопоставленных армейских офицера.
По данным сайта Flightradar, самолет авиакомпании Syrian Air вылетел из аэропорта Дамаска примерно в то время, когда сообщалось о захвате столицы повстанцами.
Глава главной оппозиционной группировки Сирии за рубежом Хади аль-Бахра Сириец в воскресенье также заявил, что Дамаск теперь «без Башара Асада».
Премьер-министр Мохаммад Гази аль-Джалали заявил, что он готов поддержать преемственность управления и сотрудничать с любым руководством, выбранным сирийским народом.
Повстанцы освободили тысячи заключенных из городской тюрьмы. Силы безопасности спешно покинули ее.
В одном из пригородов была снесена и разорвана на части статуя отца Асада, покойного президента Хафеза Асада.
За пределами города повстанцы за 24 часа захватили весь юго-запад и установили контроль.
Гражданская война в Сирии, начавшаяся в 2011 году как восстание против правления Асада, втянула в себя крупные внешние державы, создала пространство для джихадистских боевиков, планирующих атаки по всему миру, и привела к тому, что миллионы беженцев бежали в соседние государства.
«Хайят Тахрир аш-Шам», самая сильная повстанческая группировка, является бывшим филиалом «Аль-Каиды» в Сирии, которую США и другие страны считают террористической организацией, и многие сирийцы по-прежнему опасаются, что она установит драконовские исламистские правила.