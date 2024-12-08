Сирийские повстанцы захватили Дамаск, а Башар Асад покинул страну, - Reuters

CentralAsia (CA) - Сирийские повстанцы в субботу прибыли в Дамаск и захватили штаб-квартиру государственного телевидения. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Как пишет Reuters, за несколько часов до прибытия в Дамаск повстанцы объявили, что они взяли под полный контроль ключевой город Хомс всего за один день боев.

Падение Хомса дало повстанцам контроль над стратегически важным центром Сирии и ключевым перекрестком автомагистралей, отделив Дамаск от прибрежного региона, который является оплотом алавитской секты Асада и где у его российских союзников есть военно-морская и авиабаза.

Командование сирийской армии уведомило офицеров о том, что 24-летнее авторитарное правление президента Башара Асада закончилось, сообщил агентству Reuters сирийский офицер.

Сирийские повстанцы заявили, что Дамаск «теперь свободен от Асада».

В воскресенье Башар Асад вылетел из Дамаска в неизвестном направлении, сообщили Reuters два высокопоставленных армейских офицера.

По данным сайта Flightradar, самолет авиакомпании Syrian Air вылетел из аэропорта Дамаска примерно в то время, когда сообщалось о захвате столицы повстанцами.

Глава главной оппозиционной группировки Сирии за рубежом Хади аль-Бахра Сириец в воскресенье также заявил, что Дамаск теперь «без Башара Асада».

Премьер-министр Мохаммад Гази аль-Джалали заявил, что он готов поддержать преемственность управления и сотрудничать с любым руководством, выбранным сирийским народом.

Повстанцы освободили тысячи заключенных из городской тюрьмы. Силы безопасности спешно покинули ее.

В одном из пригородов была снесена и разорвана на части статуя отца Асада, покойного президента Хафеза Асада.

За пределами города повстанцы за 24 часа захватили весь юго-запад и установили контроль.

Гражданская война в Сирии, начавшаяся в 2011 году как восстание против правления Асада, втянула в себя крупные внешние державы, создала пространство для джихадистских боевиков, планирующих атаки по всему миру, и привела к тому, что миллионы беженцев бежали в соседние государства.

«Хайят Тахрир аш-Шам», самая сильная повстанческая группировка, является бывшим филиалом «Аль-Каиды» в Сирии, которую США и другие страны считают террористической организацией, и многие сирийцы по-прежнему опасаются, что она установит драконовские исламистские правила.