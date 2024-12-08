Лидер правящей партии Южной Кореи заявил, что отставка президента неизбежна

Лидер правящей партии Хан Дон Хун

CentralAsia (CA) - Лидер правящей Партии народной власти (ПНП) Хан Дон Хун ​​заявил, что досрочная отставка президента Юн Сок Ёля стала неизбежной после публичных извинений президента за политический хаос, вызванный неудачным объявлением военного положения на этой неделе. Об этом пишет Рёнхап.

Он заявил, что президент больше не в состоянии эффективно исполнять свои обязанности.

Комментарии последовали за национальным обращением Юна, в котором он заявил, что доверит вопрос своего срока полномочий НППГ, поскольку контролируемая оппозицией Национальная ассамблея должна позднее в этот же день проголосовать за предложение об его импичменте из-за провала военного положения в стране в начале этой недели.

На вопрос о возможности пересмотра Конституции с целью сокращения президентского срока Хан ответил, что партия обсудит и выберет наилучший курс действий.

Вскоре после этого лидер ПНП встретился с премьер-министром, чтобы обсудить неотложные вопросы по преодолению общественного недовольства и предложить меры по стабилизации правительства.

«Я попросил премьер-министра внимательно и последовательно решать вопросы, касающиеся жизнеобеспечения народа и государственного управления, чтобы общественность не чувствовала беспокойства», - заявил Хан журналистам после встречи.

Президент Южной Кореи 3 декабря заявил о необходимости противостоять оппозиции, симпатизирующей Северной Корее, и с этой целью ввел военное положение, запрещающее деятельность парламента, партий и независимых СМИ. Вскоре против этого решения проголосовали депутаты парламента. У его здания произошли столкновения протестующих с силовиками и военными. Спустя шесть часов военное положение было отменено.

В парламенте Южной Кореи 7 декабря не смогли проголосовать за предложение об импичменте, так как не было кворума. 105 депутатов правящей партии покинули зал.