В Южной Корее арестовали бывшего министра обороны по обвинению в госизмене

CentralAsia (CA) - Прокуратура Сеула арестовала бывшего министра обороны Ким Ён Хёна в ходе расследования предполагаемой государственной измены после кратковременного объявления президентом Юн Сок Ёлем военного положения. Об этом пишет Рёнхап.

Ким был отправлен в центр заключения в восточном Сеуле.

Ким предложил президенту Юн Сок Ёлю ввести военное положение, которое он объявил во вторник вечером на фоне усиливающегося политического тупика с контролируемой оппозицией Национальной ассамблеей. Президент отменил приказ шесть часов спустя после того, как Ассамблея проголосовала за его отмену.

Ким подал в отставку, и Юн принял ее в четверг.

По закону подозреваемые могут быть арестованы без ордера, если есть веские основания полагать, что было совершено тяжкое преступление, или если есть опасения относительно возможной попытки уничтожения доказательств.