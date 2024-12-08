В Париже после 5-летней реконструкции открылся собор Парижской Богоматери

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- 13:11, 08 декабря 2024
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CentralAsia (CA) - В Париже вновь открыл свои двери собор Парижской Богоматери после пятилетней реконструкции из-за пожара. Об этом сообщает france24.com.
Открытие собора сопровождалось специальной церковной службой, в ходе которой поблагодарили пожарных, спасших достопримечательность XII века от уничтожения во время пожара 2019 года.
Двухчасовая служба, на которой присутствовал новый президент США Дональд Трамп и другие мировые лидеры, началась с того, что архиепископ Парижа трижды постучал в двери собора.
«Собор Парижской Богоматери, образец веры, открой свои двери, чтобы собрать вместе в радости разбросанных детей Божьих», - сказал архиепископ Лоран Ульрих, ударяя деревянным посохом, изготовленным из кровельной балки.
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил благодарность французской нации за реставрационные работы, выполненные с высокой скоростью за последние пять лет.
Реконструкция обошлась примерно в 700 миллионов евро (750 миллионов долларов США) и финансировалась за счет пожертвований.
Рабочим пришлось преодолеть проблемы, связанные с загрязнением свинцом, эпидемией COVID-19 и гибелью генерала армии, курировавшего проект, во время похода в Пиренеях в прошлом году.
Точная причина пожара 2019 года так и не была установлена, несмотря на проведенное прокурорами судебно-медицинское расследование, которые считают наиболее вероятной причиной несчастный случай, например, неисправность электропроводки.