В Париже после 5-летней реконструкции открылся собор Парижской Богоматери

CentralAsia (CA) - В Париже вновь открыл свои двери собор Парижской Богоматери после пятилетней реконструкции из-за пожара. Об этом сообщает france24.com.

Открытие собора сопровождалось специальной церковной службой, в ходе которой поблагодарили пожарных, спасших достопримечательность XII века от уничтожения во время пожара 2019 года.

Двухчасовая служба, на которой присутствовал новый президент США Дональд Трамп и другие мировые лидеры, началась с того, что архиепископ Парижа трижды постучал в двери собора.

«Собор Парижской Богоматери, образец веры, открой свои двери, чтобы собрать вместе в радости разбросанных детей Божьих», - сказал архиепископ Лоран Ульрих, ударяя деревянным посохом, изготовленным из кровельной балки.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил благодарность французской нации за реставрационные работы, выполненные с высокой скоростью за последние пять лет.

Реконструкция обошлась примерно в 700 миллионов евро (750 миллионов долларов США) и финансировалась за счет пожертвований.

Рабочим пришлось преодолеть проблемы, связанные с загрязнением свинцом, эпидемией COVID-19 и гибелью генерала армии, курировавшего проект, во время похода в Пиренеях в прошлом году.

Точная причина пожара 2019 года так и не была установлена, несмотря на проведенное прокурорами судебно-медицинское расследование, которые считают наиболее вероятной причиной несчастный случай, например, неисправность электропроводки.