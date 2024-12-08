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Израиль направил танки на границу с Сирией

CentralAsia (CA) -  Израиль направил танки на границу с Сирией, сообщает издание Мaariv.

Израильские танки вошли в буферную зону в Кунейтре и дислоцируются в приграничном районе.

По другим данным, ЦАХАЛ обстрелял артиллерийскими снарядами район села Барика, находящегося в буферной зоне, чтобы не допустить приближения враждебных элементов к границе.

Ранее сирийские повстанцы заявили о том, что захватили Дамаск. По данным СМИ, Башар Асад покинул страну.

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